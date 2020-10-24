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أحمد موسى مهاجمًا ماكرون: «إلا النبي محمد.. رسولنا خط أحمر»

الإعلامي أحمد موسى
أحمد موسى
 
السبت، 24-10-2020 11:15 م المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي أحمد موسى، إن حديث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن استمرار رسم الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدافع أنها حرية، تعد جريمة في حقه قبل كونها جريمة في حق 1.5 مليار مسلم.
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تقوم به فرنسا إساءة في حق المسلمين والدين والنبي محمد، مؤكدا أن رسولنا خط أحمر.
وقال موسى محذرا «إلا محمد إلا نبي الأمة»، مردفا ما ذكره الرئيس الفرنسي إهانة للنبي الكريم وإهانة لـ 1.5 مليار  مليار مسلم حول العالم، مؤكدا أن الرئيس الفرنسي يشن حملة كراهية على المسلمين
وأوضح الإعلامي أحمد موسى: أن الإسلام يحرم القتل ولا يجوز ربط الإسلام بالإرهاب.


 

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