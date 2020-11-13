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بـ 13 مليار .. محافظ الاسكندرية يزف خبر سار لمواطنيها

اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية
اللواء محمد الشريف
 
الجمعة، 13-11-2020 09:18 ص إيمان هاني



أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، أن مواعيد النوات في حالة تغير بداية من عام 2015، خلاف أن كميات المياه التي تتساقط على المحافظة غزيرة بصورة لم تحدث.

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الطاقة الاستيعابية للصرف بالإسكندرية 1.8مليون متر مكعب منهم 900ألف متر مربع للصرف الصحي، وهذا يعني أن الشبكة لديها القدرة على استقبال على 900 ألف متر مكعب من مياه الأمطار، وأي كمية زائد ستتواجد في الشارع، لذلك تعمل المحافظ من خلال سيارات الصرف الصحي بشفط المياه، وهذا قد يؤدي إلى أستمار المياه أكثر من يوم في الشوارع الجانبية.
ولفت إلى أن الموجة الجديدة للأمطار قد تبدأ يوم السبت المقبل، ولذلك قام بتعطيل المدارس لمدة يومين، خاصة أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار غزيرة، ووقف الدراسة من شانه إتاحة الطريق أمام سيارات الصرف لشفط المياه، مشيرًا إلى أن مياه الأمطار تزيد عن 9أضعاف شبكة الصرف الصحي، لافتَا إلى أن تكلفة شبكة صرف صحي الجديدة للمحافظة ستكلف الدولة 13 مليار جنيه، وسيتم العمل في هذه الشبكة بشكل تدريجي ولكنها قيد الدراسة.
 

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