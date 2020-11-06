الجمعة، 06-11-2020
09:51 ص
إيمان هاني
أعرب الإعلامي محمد موسى
عن حزنه الشديد
لما وصلت إليه مراكز الشباب في بعض محافظات الجمهورية من تدهور كبير وتدني في تقديم
الخدمات المنوطين بها وتعرضها للإهمال المتعمد من قبل المسئولين رغم إن الرئيس عبد
الفتاح السيسي أكد على أهمية بناء الإنسان المصري وضرورة إعداده جيدا ليكون صالحا ونافعا
للمجتمع.
وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر"
المذاع عبر فضائية الحدث اليوم
، مركز شباب الرحمانية التابع لمركز ميت غمر، بمحافظة
الدقهلية تحول إلى "غرزة" لمتعاطي ومروجي المخدرات، معقبا:" مركز الشباب التي يجب عليها أن تساهم في إعداد الأجيال
القادمة للنهوض بالدولة تحولت إلى مقالب للقمامة والنفايات ومخالفات بالجملة في غيات
تام من المسئولين".
وناشد "موسى" الدكتور أشرف صبحي
وزير الرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة
المخطئ، مضيفا: "مبنخافش من حد غير ربنا ومالناش حسابات مع حد ، متسائلا
:" أين تذهب ميزانية وزارة الشباب والرياضة المخصصة لمحافظة الدقهلية؟.