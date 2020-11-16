الإثنين، 16-11-2020
10:13 ص
إيمان هاني
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على شكوى الكثير من المواطنين
من تأخر القطارات
، قائلًا: "هذا المشهد قاتل ويحدث يوميًا، ولا يمكن السكون عليه".
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"،
المذاع على فضائية "الاولى"، سائقي القطارات
يفعلون جهاز التحكم التلقائي
لمنع حدوث أي حوادث في القطارات
، وهذا يؤد إلى تأخر القطارات
، معقبًا: "هو إصابة
الناس بالشلل والسكر
والضغط، وتحطم مصائرهم مش حوادث، هي الحوادث مش بس قاطرين بيدخلوا
في بعض".
وتابع:" مناقشته هذه القضية لا يقصد بها استهداف أي
وزير بقدر ما هي تعبيرا عن معاناة المواطنين، خاصة ان تأخر القطارات
أدى لتحويل حياة
المواطنين لجحيم".