"جامعة أسيوط" عن وقف أستاذ جامعي: عضو بجماعة متطرفة

الإثنين، 23-11-2020
08:29 ص
إيمان هاني
عقب
الدكتور عادل النجدي
، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، علي قرار رئيس جامعة أسيوط بإيقاف
عضو هيئة التدريس الذي قام بمشادة مع الطلاب عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق.
وأضاف
"النجدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج
"التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بأن عضو هيئة التدريس
سيستدعى إلى كلية الحقوق للاستماع إلى أقواله، كما سيتم الاستماع إلى أقوال الطلاب
في واقعة المشاجرة، مشيرًا إلى أن هذا العضو قام بالهجوم على اتحاد الطلاب الذي قام
بجهود كبيرة في مواجهة فيروس كورونا، كما قام بنشر الكثير من المنشورات المسيئة للدولة
وللجيش المصري العظيم.
وأضاف:
"الجماعات المتطرفة دائمًا ما تسعى دائمًا لإضعاف الدولة من خلال افتعال الكثير
مثل هذه الأحداث، هذا العضو له منشورات تؤكد بأنه أحد أعضاء الجماعات المتطرفة، وتم
ضم هذه المنشورات إلى ملف التحقيق".