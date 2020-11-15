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الإبراشي : السكة الحديد تنقل الركاب إلى مثواهم الأخير

الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي
 
الأحد، 15-11-2020 09:33 ص إيمان هاني
شن الإعلامي وائل الإبراشي، هجومًا عنيفًا على هيئة السكك الحديدية، بسبب التأخيرات الأخيرة في القطارات والتي تصل إلى 6 ساعات في بعض الأحيان.
وقال "الإبراشي" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية"،: "هيئة السكة الحديد تحولت إلي هيئة الموت البطيء، لا نريد التطوير يكون على جثث الركاب".
وأضاف، قائلا : "النقل تحول إلى نقل الركاب إلى مثواهم الأخير، إذا كان لا بُد من التطوير فلابُد من وجود بنية تحتية تساعد على ذلك، وعلينا أن نصارح الناس بهذه التأخيرات لأن لو هناك أي مريض ممكن بسبب هذا الانتظار يحدث له ضررا كبيرًا".

 

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