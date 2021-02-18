أزهري: الإخوان تشجع على كثرة الانجاب لإرهاق الدولة

الخميس، 18-02-2021
10:14 ص
إيمان هاني
أكد
الدكتور عبد الله النجار
، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن جماعة الإخوان
تعمل على تشجيع
الناس على كثرة الانجاب لإرهاق الدولة.
وأضاف"النجار"،
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع
على الفضائية "الأولى"، بأن الجماعات الإرهابية تعمل على استخدام الإسلام
لتحقيق بعض الأهداف البطالة، معقبًا: الجماعات الإرهابية تتاجر بالدين للوصل إلى مآربهم
السياسية، فالدين عندهم ليس لتعمير الارض وللمحافظة على مقاصد الدين، ولكن لكي يكونوا
فوق الناس"
وتابع:"
جماعة الإخوان
تأخذ بظواهر النصوص الدينية التي تدعوا إلى التكاثر والتناسل، للترويج
إلى مقاصدهم البطالة، معقبًا: "السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة، ومفيش عيل بيجي
برزقه".