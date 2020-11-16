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البحوث الإسلامية: ما يقوله الإخوان لم يقله الشيطان نفسه

الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية
عبد الله النجار
 
الإثنين، 16-11-2020 12:35 م إيمان هاني



أقال عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما يردده الإخوان، بشأن أن المسلمين هم أعضاء الجماعة فقط ، هذا كلام ليس بغريب على فاجر، ويجعلهم عار على الإنسانية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان تجردوا من أبسط معاني الإنسانية وتبنوا كل المعاني الدنيئة، مردفا :"ما يقوله الإخوان لم يقله الشيطان نفسه".
وتابع: "الإخوان في تركيا يلبسون أرقى الماركات ولم يأتوا بهذه الأموال من بيوت أبوهم وإنما باعوا الدين وقبضوا ثمنه حيث إنهم يجيدوا المتاجرة بالدين واللعب على مشاعر الناس ".


 

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