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أبو الغيط: بايدن محب لمصر ويقدر قيمتها

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
أبو الغيط
 
الإثنين، 09-11-2020 10:07 ص أبو الغيط: بايدن محب لمصر ويقدر قيمتها
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ليس لديها مشكلة مع أي دولة بالعالم، قائلا: "جماعة الإخوان عدونا الواضح، وجو بايدن، المرشح الذي فاز بالانتخابات الأمريكية يعرف قيمة مصر جيدا".
وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد : "محدش عارف لسه سياسة بايدن الخارجية هتكون إيه، وعلينا انتظار موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من مصر"، متابعا: "تحدثت مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي التقى بايدن عدة مرات قبل ذلك، وأخبرني أبو الغيط أن بايدن محب لمصر ويعرف قيمتها وتأثيرها".
وواصل: "أبو الغيط قال مصر دولة كبيرة وتتعامل مع كل الاتجاهات سواء ديمقراطيين أو جمهوريين"
 

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