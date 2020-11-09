الإثنين، 09-11-2020
10:07 ص
أبو الغيط: بايدن محب لمصر ويقدر قيمتها
أكد الإعلامي أحمد موسى
، أن مصر ليس لديها
مشكلة مع أي دولة بالعالم، قائلا: "جماعة الإخوان
عدونا الواضح، وجو بايدن، المرشح
الذي فاز بالانتخابات الأمريكية يعرف قيمة مصر جيدا".
وأضاف "موسى" خلال برنامجه
"على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد
: "محدش عارف لسه سياسة بايدن الخارجية
هتكون إيه، وعلينا انتظار موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من مصر"، متابعا:
"تحدثت مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
الذي التقى بايدن عدة
مرات قبل ذلك، وأخبرني أبو الغيط
أن بايدن محب لمصر ويعرف قيمتها وتأثيرها".
وواصل: "أبو الغيط
قال مصر دولة كبيرة
وتتعامل مع كل الاتجاهات سواء ديمقراطيين أو جمهوريين"