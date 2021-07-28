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«إيناكتس».. فريق طلاب جامعة الأزهر يحصد المركز الأول على مستوى العالم

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الأربعاء، 28-07-2021 12:15 م
كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق إيناكتس جامعة الأزهر الذي تم تتويجه الأول على العالم في مجال ريادة الأعمال العام الماضي.
وعبر الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، عن سعادته وفخره وهو يرى أبناء جامعة الأزهر يتوجون بلقب  " الأول على العالم" بعد فوزهم على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وأيضًا  فوزهم على الآلاف من جامعات العالم.
وأكد على أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر بهذا التفوق الرفيع يقولون للدنيا كلها: إن طلاب جامعة الأزهر يسهمون في بناء الوطن ويهدون هذا التفوق العالمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر أن فريق إيناكتس جامعة الأزهر يضم 120 طالبًا وطالبة من خيرة طلاب الجامعة في مختلف الكليات العملية والنظرية، وهذا الفريق يحظى بدعم واهتمام من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس الجامعة.
يأتي هذا في خطوة تأكيدية على أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر منارة علمية ليس لمصر أو المنطقة العربية فقط، بل لجميع قاصديها من جميع أنحاء العالم في شتى الفنون والمعارف.


 

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