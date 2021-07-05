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وزيرة الثقافة الليبية في ضيافة جامع الأزهر

وزيرة الثقافة الليبية في ضيافة جامع الأزهر
وزيرة الثقافة الليبية في ضيافة جامع الأزهر
Native
الإثنين، 05-07-2021 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
زارت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية مبروكة توجى، والوفد المرافق لها، جامع الأزهر، وذلك علي هامش زيارتها الحالية لمصر  لحضور افتتاح  معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وكان في استقبالهم مدير منطقة آثار الأزهر والغوري ، حيث اصطحبهم في جولة داخل الجامع، وقام بالشرح الأثري لمعالم الجامع وتاريخه و مشروع ترميمه، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارتها اليوم لواحد من اعرق المساجد في مصر، وتقديرها لقدسية هذا المكان وتاريخه وطرازه المعماري العريق.
 

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