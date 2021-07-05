وزيرة الثقافة الليبية في ضيافة جامع الأزهر

الإثنين، 05-07-2021
08:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
زارت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية مبروكة توجى،
والوفد المرافق لها، جامع الأزهر
، وذلك علي هامش زيارتها الحالية لمصر لحضور افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وكان في استقبالهم مدير منطقة آثار الأزهر
والغوري ، حيث
اصطحبهم في جولة داخل الجامع، وقام بالشرح الأثري لمعالم الجامع وتاريخه و مشروع ترميمه،
وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارتها اليوم لواحد من اعرق
المساجد في مصر، وتقديرها لقدسية هذا المكان وتاريخه وطرازه المعماري العريق.