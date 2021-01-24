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أول تعليق من البرلمان عن مشروع الاستزراع السمكي

مشروع الاستزراع السمكي
مشروع الاستزراع السمكي
 
الأحد، 24-01-2021 03:10 م متابعات- أمينة عبد العال

أشاد النائب إبراهيم الديب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، واصفا المشروع بأنه الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط لأنه يضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الديب في بيان له اليوم" تلقت " المصريون " نسخة منه ، أن هذا المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الكثير من التخصصات، فضلا عن أنه سيكون إضافة كبيرة في تنمية قناة السويس وشبه جزيرة سيناء.
وذكر عضو مجلس النواب، أن من بين أهداف هذا المشروع يساعد على  تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، مشيدا بدور  الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة قناة السويس.
وأوضح النائب، أن هذا المشروع يتميز بوجود أحواضًا للصيد سميت مشروع الفيروز، بالإضافة لمنطقة الدبية وأسطولًا للصيد البحري، فضلا عن وجود تقنيات متطورة لأول مرة منها الاستزراع بالأقفاص السمكية والارتقاء بمستوى التصنيع السمكي في جميع المجال تهدف زيادة نصيب الفرد من الأسماك ومحاولة سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد.
 

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