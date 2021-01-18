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رئيس الوزراء يدلي ببيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
 
الإثنين، 18-01-2021 10:29 ص متابعات- أمينة عبد العال
يدلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى اليوم بيان الحكومة في الجلسة العامة لمجلس النواب .
وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي ، أعلن خلال جلسة أمس أن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها بقرار استدعاء رئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة لعرض الموقف التنفيذي لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020/2021 والذي سبق عرضه علي مجلس النواب ، حسبما نشرت " البوابة نيوز " .
جدير بالذكر أن المادة 136 من الدستور تنص علي أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه و الوزراء ونوابهم يحضروا جلسات مجلس النواب أو إحدي لجانه و يكون حضورهم وجوبيا بناء علي طلب المجلس و لهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين .

 

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