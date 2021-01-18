رئيس الوزراء يدلي ببيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب

الإثنين، 18-01-2021
10:29 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يدلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى اليوم بيان الحكومة في الجلسة
العامة لمجلس النواب
.
وكان رئيس مجلس النواب
المستشار حنفي الجبالي ، أعلن خلال جلسة أمس أن
اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها بقرار استدعاء رئيس مجلس الوزراء و
أعضاء الحكومة لعرض الموقف التنفيذي لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج
الحكومة لعام 2020/2021 والذي سبق عرضه علي مجلس النواب
، حسبما نشرت " البوابة
نيوز " .
جدير بالذكر أن المادة 136 من الدستور تنص علي أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه
و الوزراء ونوابهم يحضروا جلسات مجلس النواب
أو إحدي لجانه و يكون حضورهم وجوبيا
بناء علي طلب المجلس و لهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين .