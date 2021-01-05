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أول تعليق من البرلمان عن المصالحة الخليجية مع قطر

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أول تعليق من البرلمان عن المصالحة الخليجية مع قطر

البرلمان
البرلمان
 
الثلاثاء، 05-01-2021 11:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، أن مصر تدير الملف الخارج سواء إقليميا أو دوليا بشكل متميز منذ عام 2014 وحتى الآن ، لافتا إلى أن الشارع المصري يقف خلف قيادته السياسية بكل قوة خاصة فيما يتعلق بموقف مصر من المصالحة مع قطر.
وقال محسب فى بيان له اليوم، تلقت " المصريون " نسخة منه ،  أن قمة التعاون الخليجي بالسعودية تمثل خطوة كبيرة في إنهاء الخلاف مع قطر مثمنا الدور الذي لعبته الكويت في هذا الصدد كما شدد أن مصر دولة كبيرة وتعي جيدا مصالح باقي الدول العربية ضمن تحركاتها فأمن الخليج خط أحمر بالنسبة لمصر.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن قطر مطالبة بوقف دعمها للجماعات الدينية المتشددة وعلى رأسها جماعة الإخوان إذا كانت ترغب جديا في إنهاء الخلاف كما أن ذراعها الإعلام قناة الجزيرة مطالب بالكف عن الهجوم على الدول العربية ووقف أي بذاءات ضد العرب حتى تكون هناك مصالحة حقيقية ترضاها الدول العربية وفى مقدمتها مصر.
 

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