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أديب: "أنا تعبت ومركب دعامة"

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
 
الأحد، 06-12-2020 11:18 ص إيمان هاني


دخل الإعلامي عمرو أديب، نوبة ضحك بعد أن أضاع اللاعب محمد مجدي أفشة ضربة الجزاء في مباراة نهائي كأس مصر، قائلا: "روح يابني الله يباركلك".

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على فوز النادي الأهلي بالبطولة وحصوله على كأس مصر، قائلا : "الأهلي محسسني أنه أول مرة ياخد بطولة، هو في بطولات انتم لسه ماخدتوهاش، فاضل بطولة التورماي، والبلي لمسافات طويلة".

وتابع: "أنا تعبت، عمرو بعيط، أنا مركب دعامة، هو مفيش مذيع غيري"، مبديا دهشته من غضب اللاعب محمود كهربا عقب انتهاء المباراة، معلقا: "هو كان خايف الأهلي يخسر ولا ايه".

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