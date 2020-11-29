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عمرو أديب يكشف مفاجأة عن تفجير معهد الأورام: كان يستهدف شخصية مهمة جدًا جدا جدا

عمرو أديب
عمرو أديب يفجر مفاجأة عن تفجير معهد الأورام: كان يستهدف شخصية مهمة جدًا
 
الأحد، 29-11-2020 06:33 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - مفاجأة من العيار الثقيل بعد حديثه عما وقع في معهد الأورام.

وقال عمرو أديب تعقيبا على زيارة رئيس الوزراء لمعهد الأورام بعد تجديده: كان ليا الفرصة إني أعرف ايه اللي حصل وقتها.

وأضاف: اللي حصل إن الإرهابي الي فجر معهد الأورام دا كان بيقعد لمدة 3 أيام يركن العربية في مكان ما يبعد بكثير عن معهد الأورام .. المكان دا الرصد بتاعهم قال إن بيمر منه شخصية مهمة وهما منتظرينها.

وأضاف: اللي عرفته إن الشخصية دي كان عندها شغل كتير لدرجة إنها ظلت في مكان العمل 3 أيام ولم تخرج منه .

وتابع: الراجل الإرهابي المكلف بهذه العملية راح عشان يبلغ الناس اللي مديينه عربية المتفجرات إن الشخصية المهمة دي مش بتمر أمامه والعملية لا تتم فحدث ما حدث وزي ما انتوا شوفتوا مشي عكسي وانفجرت السيارة وحدث ما حدث.
 

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