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" ووهان " تحذر.. فيروسات جديدة أخطر في الطريق إلينا

خفاش
خفاش
 
السبت، 05-12-2020 02:29 م متابعات- أمينة عبد العال
حذرت العالمية الصينية ، أستاذة الفيروسات الصينية في معهد ووهان ، شي جينجلي ، أن الخفافيش التي تعيش في المناطق الحدودية جنوب وجنوب غرب البلاد تخفي فيروسات أخري من نفس الأسرة ولديها القدرة علي النفاذ إلي أجسام البشر .
و أضافت في تصريحات صحفية أن هذه الفيروسات بما فيها تلك القريبة من سلالة " سارس كوف 2 " الاسم العلمي لفيروس كورونا المستجد لافتة إلي أنه من المتوقع أن ينتشر خارج الصين .
وأكدت أن الخفافيش لا توجد في الصين فقط ولكن في دول جنوب أسيا ، لافتة إلي أن فريقها لم يكتشف فيروسات في الحيوانات البرية و مزارع الحيوانات في منطقة ووهان بالرغم من أنهم أخذوا عينات منها .
جدير بالذكر أن شي تعمل في معهد علم الفيروسات في ووهان مصدر الفيروس ويطلق عليها " المرأة الخفاش " بسب أبحاثها التي تركز علي الفيروسات التي تصيب الخفافيش ، و اتهم المختبر الذي تعمل به بأنه مصدر تسرب عرضي لفيروس " كورونا  " المستجد ، إلا أن المعمل نفي هذا الأمر .
 

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