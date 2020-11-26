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هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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هنا وحلا شيحة
 
الخميس، 26-11-2020 01:56 م المصريون

أعلنت الفنانة هنا شيحة، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مطالبة كل من تعامل معها الفترة الأخيرة بأن يجري تحليلًا للتأكد من سلامته.
وكتبت هنا شيحة عبر حسابها على موق التواصل الاجتماعي :« لقد أجريت تحليل كورونا وأصبحت إيجابي كورونا كوفيد 19 .. رجاء من أي شخص خالطني الأيام الماضية أن يفحص نفسه للتأكد من سلامته .. الله يحمينا جميعاً".
وقالت أنّها ستمضي فترة العزل في قراءة مجموعة من الكتب الأدبية التي لم تتمكن من قراءتها خلال الفترة الماضية بسبب ارتباطها بمجموعة من الأعمال الفنية.


 

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