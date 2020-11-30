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الصحة العالمية تحذر .. وباء أشد فتكا من " كورونا" يعصف بـ أفريقيا

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 30-11-2020 02:35 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوفيات الناجمة عن داء الملاريا بسبب تعطل الخدمات المخصصة للتعامل مع المرض الذي ينقله البعوض خلال جائحة " كورونا" سيتجاوز بكثير تلك الناتجة عن " كوفيد_19 " .
و أشارت المنظمة في أحدث تقرير لها عن الملاريا أن أكثر من 409 ألف شخص في أنحاء العالم معظمهم من الرضع في أفقر مناطق إفريقيا ماتوا بسبب الملاريا العام الماضي ، لافتة إلي أن هذا العدد سيرتفع علي نحو شبه مؤكد في 2020 بسبب " كورونا " .
وأضاف بيدرو ألونسو ، مدير برنامج الملاريا في المنظمة في تصريحات صحفية أن علي حسب تقديراتهم فإن زيادة وفيات الملاريا ستصل إلي ما بين 20 إلي 100 ألف في أفريقيا جنوب الصحراء و معظمهم من الأطفال الصغار .
يذكر أن عام 2019 شهد 229 مليون حالة إصابة بالملاريا بالرغم من الإجراءات المتبعة للوقاية منها ، حسب تقرير المنظمة .  
 

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