الصحة العالمية تحذر .. وباء أشد فتكا من " كورونا" يعصف بـ أفريقيا

ارشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوفيات الناجمة عن داء الملاريا بسبب تعطل الخدمات المخصصة للتعامل مع المرض الذي ينقله البعوض خلال جائحة " كورونا" سيتجاوز بكثير تلك الناتجة عن " كوفيد_19 " .

و أشارت المنظمة في أحدث تقرير لها عن الملاريا أن أكثر من 409 ألف شخص في أنحاء العالم معظمهم من الرضع في أفقر مناطق إفريقيا ماتوا بسبب الملاريا العام الماضي ، لافتة إلي أن هذا العدد سيرتفع علي نحو شبه مؤكد في 2020 بسبب " كورونا " .

وأضاف بيدرو ألونسو ، مدير برنامج الملاريا في المنظمة في تصريحات صحفية أن علي حسب تقديراتهم فإن زيادة وفيات الملاريا ستصل إلي ما بين 20 إلي 100 ألف في أفريقيا جنوب الصحراء و معظمهم من الأطفال الصغار .

يذكر أن عام 2019 شهد 229 مليون حالة إصابة بالملاريا بالرغم من الإجراءات المتبعة للوقاية منها ، حسب تقرير المنظمة .

