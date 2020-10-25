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نجاد البرعي يفجر مفاجأة صادمة عن فنانات مهرجان الجونة

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نجاد البرعي يفجر مفاجأة صادمة عن فنانات مهرجان الجونة
 
الأحد، 25-10-2020 04:58 م الطيب حسين
انتقد المحامي الحقوقي نجاد البرعي، بشكل حاد للفنانات اللاتي شاركن في مهرجان الجونة السينمائي.
وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": عايز ابدي رأيي بشأن اغلب  الفنانات في مهرجان الجونه - انا باستخدم كلمه اغلب علشان ما حدش يجيب لي صوره استثنائيه ويقول لي اتفرج - انا باقول اغلب يعني طبعا هنلاقي استنثناء ولكنه الاستثناء الذي يؤكد القاعده . 
اولا شكل اغلب النجمات مش حلو يعني مش حلويين ممكن تقارنوهم بالفنانات اللبنانيات او السوريات او حتي الايرانيات او التركيات ....طبعا يعني ظروفنا صعبه في الحته دي بس دي خلقه ربنا فما يصحش نتكلم عليها كثير . 
ثانيا : اوزان الكثره الكثيره من النجمات صعبه جدا كلهم عندهم وزن زياده ومش زي بتوع امريكا اللاتينيه لا طبعا ...ودي باه مش خلقه ربنا دي نوعيه اكل ورياضه وكلام كثير اوي ما حدش بقي مهتمه بيه ؛ وممكن طبعا قبل ما يجلنا فيلم نخس شويه وبتاع لكن شكلهم صعب في الحته دي. 
ثالثا: الفساتين طبعا واضح انها غاليه جدا بس طبعا علي اجسام مثل ما رايناها تتحول الي فعل فاضح بصراحه ...بصوا علي شكل الفساتين اغلبها لا يصلح لهذه الاحجام وبعضها يصلح لانه بيداري الترهلات ولكنه غير مصنوع لهذا الغرض . 
رابعا : اي مقارنه بين النجمات دول ونجمات زي هند رستم او سعاد حسني او لبني عبد العزيز ا، هدي سلطان  او ساميه جمال او تحيه كاريوكا او نجوي فؤاد ودول نجمات من ازمنه متفاوته هتوضح ببساطه اننا مش بس فقدنا ريادتنا في السياسيه لكن ايضا في السينما وان احنا محتاجين نتواضع ونبدأ في الزواج من خارج الحدود علشان الانغلاق بتاعنا ده بيجيب "ولده ضعيفه"🙂 . 
خامسا : معلهش ومن غير انحياز مقابل العك بتاع نجمات الوزن الثقيل اغلب النجوم المصريين معتنين باجسامهم وطلتهم وطبعا هدومهم معقوله جدا .
المفروض  قبل المهرجان بشويه نجيب ساويرس يبعث للضيوف استايلست ودكتورر رجيم ومدرب لياقه يشتغل عليهم اربع خمس اشهر ...دي سمعه بلد يا عالم".
 

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