الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

الكمامة تسيطر على اناقة مهرجان الجونة

الكمامة في مهرجان الجونة
الكمامة في مهرجان الجونة
 
الأحد، 25-10-2020 11:01 ص المصريون
ألتزم العديد من النجوم والنجمات بإرتداء الكمامة حفاظاً على الاجراءات الاحترازية في مهرجان الجونة سواء في حفل الافتتاح او حضور عروض الافلام السينمائية خلال الفعاليات، خوفاً من انتشار فيروس كورونا.
حيث حرصت الفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، بالكمامة التي كانت بنفس لون وتصميم الفستان الذي ارتدته حتى تكتمل الاناقة.
وحرصت الفنانة ميساء مغربي على ارتداء الكمامة سواء قبل الحفل او على السجادة الحمراء، وارتدتها بنفس اللون والتطريز الموجود في الفستان ايضا.
كذلك ظهرت الاعلامية الانيقة دائماً بوسي شلبي بالكمامة قبل حفل الإفتتاح والتي كانت غريبة بعض الشىء حيث كانت شفافة ومرصعة بالألماظ، حتى إن البعض اعتقد انها من ضمن الاكسسوار الخاص بالفستان.
وظهرت الفنانة أروى جودة بكامل اناقتها في حفل الافتتاح مرتديه للكمامة التي نسقتها بنفس درجة لون وقماش الفستان.
وكذلك الاعلامية السعودية لجين عمران التي ارتدت فستان باللون الاحمر مع ارتداء كمامة من نفس اللون.
وتألقت النجمة السعودية اسيل عمران بفستان وكمامة بنفس اللون الفضي.
وارتدى الفنان سمير صبري كمامة طبية عادية لكنه قام بخلعها اثناء التصوير على السجادة الحمراء.
وكذلك الفنان عمر السعيد الذي حرص على ارتداء كمامة سوداء اللون  ولم يتخل عنها الا عند إجراء اللقاءات التلفزيونية قبل الحفل.
وبينما ألتزم كثيرون بإرتداء الكمامة تجاهل ايضا الكثير من النجوم والمشاهير ارتداء الكمامة على الرغم  من تحذيرات كثيرة من ادارة المهرجان.
 

إقرأ ايضا

جمس بوند

وفاة جيمس بوند عن عمر 90 عامًا

حمو-بيكا-1-1

عاجل.. حبس حمو بيكا عامين

جثة

وفاة فنان شهير بشكل مفاجئ

أخبار متعلقة

28725-هدى-الاتربى

من هي «هدى الأتربي» صاحبة أجرأ فستان في مهرجان الجونة؟

202004181156455645

لهذا السبب غادرت ريهام حجاج الجونة على الفور!!

تامر حسني

تامر حسني يرد على أخبار خاطئة عنه ويكشف مفاجأة