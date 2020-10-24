من هي «هدى الأتربي» صاحبة أجرأ فستان في مهرجان الجونة؟

السبت، 24-10-2020
02:29 م
محمد فضل
أحدثت الفنانة هدى الأتربي
، حالة من الجدل بين رواد
مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تصدرت مؤشر البحث جوجل في مصر بسبب إطلالتها التي
وصفت بالأجرأ في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة
السينمائي مساء أمس الجمعة.
وظهرت "الأتربي" بفستان أسود مفتوح من الأسفل
بشكل كبير، ما أنه أظهر صدرها، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة.
هدى الأتربي
درست الحقوق بالجامعة القاهرة، قبل أن تنضم لمسرح
المدرسة، وفيه شاركت في العديد من المسرحيات لشكسبير وعدة مسرحيات غنائية واستعراضي
أخري.
تخرجت وقررت العمل في التمثيل فدرسته في عدة ورش داخل مصر،
ثم شاركت في أفلام قصيرة تم عرضها في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016.
وكانت 2018 هي بداية ظهورها الأول علي شاشة السينما في فيلم
"علي بابا" لتنطلق بعدها مسيرتها وتستطيع في وقت قصير أن تلفت الأنظار لتنضم
بعدها لعدة أعمال ناجحة مثل "كلبش" و"نادي الرجال السري" ومسلسل
"طلعت روحي" ومسلسل "خيانة عهد"، وكان آخرها مسلسل «الوجه الآخر»
مع الفنان ماجد المصري.