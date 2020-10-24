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لهذا السبب غادرت ريهام حجاج الجونة على الفور!!

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ريهام حجاج
 
السبت، 24-10-2020 01:37 م المصريون
اضطرت الفنانة ريهام حجاج لمغادرة مهرجان الجونة السينمائي اليوم، وذلك بعد علمها بوفاة والد زوجها المهندس نبيل حلاوة والد زوجها محمد حلاوة.
وعبر حسابها على الفيس بوك، كتبت ريهام حجاج "البقاء والدوام لله وحده، توفى إلى رحمة الله تعالى حمايا الحبيب العزيز الغالى المهندس نبيل حلاوة"، وتابعت "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزنون ".
يشار الي ان الفنانة ريهام حجاج تشارك في رمضان المقبل بمسلسل درامي بعنوان "باسيل" بالاشتراك مع عدد كبير من الفنانين، إخراج "صقر" وقصة وإشراف على الكتابة المخرج طارق العريان.
وقد عرض لريهام حجاج في رمضان الماضي مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي شارك في بطولته كل من خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ونسرين أمين، محمود حجازي، ونبيل عيسى، ومنة فضالي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.
 

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