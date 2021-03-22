فنانة شهيرة تنهار من البكاء بعد طلاقها:«محدش عارف أيه اللي حصل»(فيديو)
نادين نسيب نجيم
الإثنين، 22-03-202110:04 صمحمد فضل
دخلت الفنانة
اللبنانية الشهيرة نادين نسيب نجيم، في حالة بكاء على الهواء خلال حديثها لأول مرة
عن حياتها بعد الطلاق، لافتة إلى أن أول شهرين بعد الانفصال كانا في منتهى الصعوبة
لأنها انتقلت مع ابنها وابنتها إلى بيت جديد وكانا غير قادرين على التعود عليه.
وقالت نادين
نسيب نجيم – خلال استضافتها ببرنامج ”بصراحة“ مع الفنانة سلافة معمار- إنها كانت
تبكي في كثير من الليالي ولا تستطع حتى تناول الطعام من القلق، مشيرة إلى أن السنة
الماضية كانت بشعة للغاية عليها سواء بعد انفصالها أو إصابتها بحادث تفجير مرفأ
بيروت.
وأكدت أنه بعد
إعلان طلاقها تم إطلاق العديد من الشائعات البشعة والظالمة في حقها ولكنها رفضت
الرد عليها لأنها أخذت القرار بعد تفكير طويل ولا أحد يعرف ما يدور داخل البيوت.