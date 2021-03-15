الثلاثاء 16 مارس 2021
توقيت مصر 00:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دافيء نهارًا.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

صادم.. بلد عربي يسجل أعلى إصابات بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس

بث مباشر.. مباراة ليفربول وولفرهامبتون في البريميرليج

نتائج كارثية للقاح أسترازينيكا.. ودول أوروبية تعلق استخدامه

أوباما ينتج برنامجًا إسلاميًا في رمضان .. "تفاصيل"

مفتي الأردن: لا يصح الجمع بين المغرب والعشاء أثناء الحظر

ليست كلها شرًا.. "كورونا" تمنع مرضًا خطيرًا من الفتك بالإنسان

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

السعودية تودع أقدم مؤذنيها.. عمره 118 سنة

أمير سعودي يُحرج ضاحي خلفان برده على تغريدته الغريبة عن مكة

ADS
 

وتخرج للرد

فنانة شهيرة تطالب حكومة الكويت بحل مشكلة العنوسة بالشباب السوري

Capture
سناء القطان
 
الإثنين، 15-03-2021 11:40 ص محمد فضل

حالة من الضجة أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في دولة الكويت بعد نشر صفحة منسوبة للفنانة الكويتية سناء القطان، على موقع "فيسبوك"، منشور تطالب فيه الحكومة بحل مشكلة العنوسة في الكويت من خلال استقطاب الشباب السوري.
وخرجت الفنانة الكويتية، عن صمتها وقالت إن الخبر المنتشر على لساني ومفاده أنني قد طالبت الحكومة الكويتية بحل عاجل لمشكلة العنوسة في الكويت عن طريق استقطاب الشباب السوري بسبب زيادة عدد النساء بشكل كبير عن الرجال، وأنني أرغب بالارتباط بشاب من سورية، وعلى استعداد لتحمل نفقات الزواج منه، غير صحيح.
وأشارت أنها تلقت مئات الاتصالات والرسائل من أرقام سورية تطالبها بأن تكون صاحبة النصيب بالزواج من المتصلين وبقدومهم إلى الكويت.
وقالت إنها ستلجأ إلى القانون، وروت ما تعرّضت له قائلة :"في الأيام الماضية كنت متواجدة في دبي، وعدت إلى أرض الوطن قبل أيام فقط لأنصدم بالمفاجأة الكبرى عبر انتشار خبر منسوب لي في (فيسبوك) الذي في الأساس لا ولم أمتلك فيه حساباً أو صفحة تخصني البتة.
وأضافت القطان في تصريحها لجريدة "الراي" الكويتية :"عندما بدأت كمية الاتصالات والرسائل تنهال عليّ صعقت بشكل هستيري ولم أعرف كيف أتصرف وماذا أفعل سوى حظر المكالمات والرسائل، لكن ذلك الأمر لم يُجدِ نفعاً كونها كانت بأعداد وصلت إلى المئات ولم تتوقف حتى اللحظة (مادري منو ورا هالموضوع، وشلون انتشر رقمي الشخصي، لكن ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل).
واختتمت الفنانة الكويتية بالقول :« في النهاية، أنا أحترم كل الجاليات في الوطن العربي، لكن من المستحيل قطعاً أن أصرّح بمثل هذا الكلام أو حتى أن أفكر به أساساً (شي ما يدش العقل)".
 

إقرأ ايضا

689261177dd4dc0c180189c65fd45580

ياسمين صبري ثالث فنانة في العالم ترتدي هذه القطعة النادرة

ارشيفية

العلماء يكتشفون كوكبًا يشبه الأرض

محمد رمضان

محمد رمضان ينشر صورة فنانة شهيرة ويثير الجدل بتعليق غير لائق: ملبن بس الدكتور مانعني

أخبار متعلقة

689261177dd4dc0c180189c65fd45580

ياسمين صبري ثالث فنانة في العالم ترتدي هذه القطعة النادرة

فنانة

فنانة شهيرة ترتبط بفنان يصغرها بـ 15 عاما: شكلك مش حلو وكمان أكبر منه بكتير

Capture

بعد خلعها الحجاب.. إصابة فنانة شهيرة بالشلل (صور)

37465-مها--نصار-(5)

مها نصار تنشر أول صورة مع حسين المنياوي بعد الزواج

b17cb7d9df996c4eaaee4848ecb3b6e7

دفنها أشرف زكي بعد رفض أهلها.. مالا تعرفه عن أول فنانة متحولة جنسيًا

1220202153757707168971

فنانة شهيرة: «لن أكذب عليكم.. كورونا يجعلني سعيدة»