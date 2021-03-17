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صدمة في الوسط الفني.. العثور على فنانة شهيرة مقتولة داخل شقتها(صور)

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ارشيفية
 
الأربعاء، 17-03-2021 11:41 ص محمد فضل - متابعات

حالة من الصدمة أصابت الوسط الفني بعد إعلان خبر العثور على فنانة شهيرة مقتولة داخل شقةها في ظروف غامضة.
وفي التفاصيل، فقد عثرت الأجهزة الأمنية في هولندا، على الفنانة السورية الشهيرة رائفة الرز، مقتولة في ظروف غامضة داخل منزلها الذي تقيم فيه هناك، دون أن يتم الكشف عن السبب وراء ذلك حتى اللحظة.
وأعلن خبر وفاتها مقتولة مواطنها الكاتب عدنان العودة، وذلك من خلال حسابه على موقع فيسبوك، موضحا أن صديقا له يدعى ”سامي“ تواصل معه وأخبره بأن رائفة الرز وجدت مقتولة.
وكتب عدنان العودة قائلا: ”اتصل بي الصديق سامي خويص ليخبرني أن زميلتنا الفنانة رائفة أحمد الرز وجدت مقتولة في هولندا.. وطوال أربع سنوات وبالرغم من معرفتي لمعظم السوريين هنا، إلا أنني لم أكن أعلم أن رائفة تقيم في هولندا..“.
وأضاف العودة: ”اليوم عرفت ذلك.. في يوم مقتلها.. لا أدري أين.. وعلى يد من.. ولماذا.. حدث فاجع فعلا.. يا خسارتك يا رائفة..“.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ العثور على الفنانة رائفة مقتولة في ظروف غامضة، فيما نعاها العديد من نجوم الفن السوري، بينهم النجمة أمل عرفة التي نشرت لها صورة عبر حسابها في موقع إنستغرام معربة عن حزنها لهكذا خبر وأشارت إلى أن منزلها الدافئ أصبح مسرحا للجريمة.
وتقدم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنعيها مطالبين السلطات في هولندا بالكشف عن مرتكب هذه الجريمة البشعة.




 

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