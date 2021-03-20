السبت 20 مارس 2021
توقيت مصر 16:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2021

بملابس جريئة.. عمرو دياب يثير الجدل بصورة مع راقصة أجنبية

تفاصيل صادمة.. «سفاحة الطالبية» قتلت زوجها وزوجة عشيقها

من هو زوج إلهام شاهين الذي ضبطته في غرفة سهير رمزي؟

فنانة شهيرة معروفة بجمالها تسير حافية القدمين في الشارع(صور)

إصابة رئيس وزراء باكستان بـ"كورونا" بعد يومين من تطعيمه

أول صور لقاتل الفنانة رائفة أحمد ومفاجأة عن سبب الجريمة

كاميرا مراقبة توثق لحظات صادمة لرجل وسيدة في أحد شوارع الرياض

اللواء إبراهيم المنيع يتصدر ترند السعودية بعد مصرعه غرقًا

شاهد.. «بايدن» يسقط 3 مرات أثناء صعوده سلم الطائرة

ADS
 

«اعرفي حجمك يا..» بيان عنيف من أسرة «شادية» ضد نادية الجندي

327199_0
شادية ونادية الجندي
 
السبت، 20-03-2021 10:50 ص المصريون

شنت أسرة الفنانة الراحلة شادية، هجوما شديداً على الفنانة نادية الجندي، بعد ظهورها فى برنامج السيرة مع الإعلامية، وفاء الكيلاني.
ونشأت الأزمة بعدما أعلنت نادية الجندي في ذلك البرنامج أن الفنان الراحل عماد حمدي هو الذي صنع نجومية شادية خلال فترة زواجهما، فتمردت عليه شادية بعد النجاح وانفصلت عنه.
من جانبها قالت ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة الراحلة شادية، عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، ردا على تصريحات نادية الجندي: “كنت عماله بدور على رد مناسب على العنجهيه ديه…. مش عارفه اجمع صدمتى فى وفاة الدكتور شاكر عبد الحميد، ملخبطانى والحمد لله جمهور شاديه رد أحسن منى ألف مرة.. تحية وشكر لكل المحبين ربنا يسعد قلبكم يارب، 82 سنة برضوا كتر خير الدنيا”.
وأضافت ناهدة شاكر: “تاريخ زواج شادية من عماد حمدي 21 يوليو 1953، ومجموعة من بطولات شادية قبل زواجها من عماد حمدي: ليلة العيد 1949 – في الهوا سوا 1951 – ليلة الحنة 1951 – عاصفة في الربيع 1951 – القافلة تسير 1951 – الدنيا حلوة 1951 – قطر الندى 1951 – آمال 1952 – الهوا مالوش دوا 1952 – بشرة خير 1952 – قدم الخير 1952 – بنت الشاطئ 1952 – حياتي انت 1952 – ظلمت روحي 1952 – حظك هذا الاسبوع 1953 – أنا وحبيبي 1953 – اشهدوا يا ناس 1953 – بين قلبين 1953 – كلمة الحق 1953 – لسانك حصانك 1953.. هذا بالإضافة إلى عشرات البطولات المشتركة مع العديد من النجوم في نفس الفترة ومن بينهم عماد حمدي نفسه”.

وتابعت مخاطبة نادية الجندي: “الخلاصة، عماد حمدي لم يصنع شادية.. شادية صنعت نفسها بنفسها.. والجميع يعلم لماذا تزوجت نادية الجندي من عماد حمدي وهو في عمر والدها أو جدها.. والجميع يعلم أيضا كيف انتهت تلك الزيجة.. مستواكي كان مجرد كومبارس مع شادية في فيلم ميرامار، وكومبارس مع سعاد حسني في فيلم صغيرة على الحب.. إعرفي حجمك!.. ولن نضيع وقت أكثر من ذلك للرد عليكي!”.
 

إقرأ ايضا

سر-غير-متوقع-وراء-الانفصال-بين-عمرو-دياب-ودينا-الشربيني

بملابس جريئة.. عمرو دياب يثير الجدل بصورة مع راقصة أجنبية

images

محمد رمضان يخرج عن صمته بعد إصابته في انفجار أثناء التصوير

فنان

فنان شهير يعتذر عن تقبيل قدم راقصة على الهواء: مكنتش في وعيي

أخبار متعلقة

نادية الجندي

زلة لسان غاضبة لابنة شقيقة المطربة شادية تكشف عن العمر الحقيقي لـ نادية الجندي

604cff2d421aa954c11e9143

صدمة في الوسط الفني.. العثور على فنانة شهيرة مقتولة داخل شقتها(صور)

Capture

فنانة شهيرة تطالب حكومة الكويت بحل مشكلة العنوسة بالشباب السوري

689261177dd4dc0c180189c65fd45580

ياسمين صبري ثالث فنانة في العالم ترتدي هذه القطعة النادرة

فنانة

فنانة شهيرة ترتبط بفنان يصغرها بـ 15 عاما: شكلك مش حلو وكمان أكبر منه بكتير

Capture

بعد خلعها الحجاب.. إصابة فنانة شهيرة بالشلل (صور)