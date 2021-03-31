الأربعاء 31 مارس 2021
توقيت مصر 13:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«نوّرت تويتر».. أول تغريدة لوزير الداخلية السعودي على السوشيال ميديا

فيديو غير لائق لفتاة خليجية داخل سوبر ماركت يثير الغضب

وفاة كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق

ميدو مهاجمًا الأهلي بعد العقوبة: «محدش هيعرف يكسر الزمالك»

مقتل 3نساء أثناء التطعيم ضد شلل الأطفال بأفغانستان

بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة .. بيان قوي من السعودية بشأن ما تفعله أثيوبيا مع مصر

السعودية تزف بشرى سارة للمصريين على أراضيها

"نايكي" تتبرأ من "أحذية الشيطان" التي تحتوي على دم بشري

شاهد.. هند القحطاني تظهر بـ«نيولوك» جديد بعد وفاة والدها

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات صباح اليوم

ADS
 

شاهد.. هند القحطاني تظهر بـ«نيولوك» جديد بعد وفاة والدها

download
هند القحطاني
 
الأربعاء، 31-03-2021 09:35 ص المصريون

ظهرت مشهورة "سناب شات" السعودية هند القحطاني- التي تقيم في الخارج-، في مقطع فيديو جديد، تسوق لمنتج إعلامي تضمن باقة للشعر الجاف من الشامبوهات وكريم للشعر لترطيبه وتطويله خلال شهر.
وقالت “القحطاني”، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في “سناب”:”للي يعانون من بطء نمو الشعر، ينمو الشعر بالشهر إلى 4.5 سم”، حيث يعتبر أول ظهور للقحطاني بعد وفاة والدها.
وظهرت “القحطاني” في الفيديو، بدون كحل كالمعتاد، حيث بدت بملامح مختلفة، وذلك بعد أيام من إعلان وفاة والدها الشيخ عبد الهادي القحطاني.
 

إقرأ ايضا

images

عادة تفعلها السيدات عند الاستحمام قد تؤدي للعمى

فنانة

فنانة شهيرة: أنا مع العلاقات الجسدية قبل الزواج .. ومعنديش مشكلة بنتي تعمل كدا

فنانة

فنانة تترك الإسلام وتعتنق المسيحية للزواج من حبيبها

أخبار متعلقة

المخرج و المنتج المغربي محمد إسماعيل

وفاة فنان مغربي شهير بعد صراع مع المرض

العيدان

مي العيدان تنشر صورة والد هند القحطاني..والجمهور مصدوم

نبيلة عبيد

بأسرار تذكرها لأول مرة ..نبيلة عبيد تبكي على الهواء

4879151_1611472818

فنانة شهيرة تنهار من البكاء على كلبتها:« عشيقة قلبي ماتت»

حورية فرغلى

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلى