الثلاثاء 02 مارس 2021
توقيت مصر 14:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خالد الغندور يهاجم «ميدو» ويذكّره بما فعله قبل سنوات: «عيب»

نقل رضا عبدالعال إلى المستشفى وإجراء عملية عاجلة في القلب

ليفربول يعلن عن وفاة أبرز نجومه

مي العيدان تفاجيء الجميع بقرار صادم بعد وفاة مشاري البلام

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متوسطة

شاهد.. كسر البروتوكول في استقبال أول سفير إماراتي في إسرائيل

برشلونة يحسم موقفه النهائي لضم محمد صلاح

بعد وفاة شقيقتها.. تدهور الحالة الصحية للفنانة إنعام الجريتلي

استخدمي ماء الأرز لتطويل شعرك وشاهدي النتيجة المذهلة

برقية عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس بلغاريا

ADS
 

بأسرار تذكرها لأول مرة ..نبيلة عبيد تبكي على الهواء

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
 
الثلاثاء، 02-03-2021 09:40 ص إيمان هاني

نعت الفنانة نبيلة عبيد، وفاة الفنان الراحل يوسف شعبان ، قائلة :" إنها شاركت معه الأفلام التي شهدت انطلاقتها، معقبة: "كنت ببقى سعيدة لما يقولوا إن الدور ده ميعملهوش إلا يوسف شعبان، لأنه ممثل محترم وعظيم يقدر زملائه والعمل، وكان بيقف في البلاتوه زي التلميذ عشان ياخد التعليمات".

وأضافت "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، قائلة : "كان بيحط وشه في الأرض حتى آخر لحظة، وكنت سعيدة بآخر عمل مع بعض وهو فيلم كشف المستور، وقبلها قضية سميحة بدران وحارة برجوان واغتيال مدرسة، كان أكتر ممثل كنت ببقى سعيدة لما يترشح معايا في فيلم".

وتابعت باكية: "في بدايتي، عملت معه بسوريا ولبنان وغيرهما، كان فنانا عظيم، كان صديق وأخ وسِر ليّ، لو عاوزة أخد رأيه في حاجة، وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا".

وعن آخر مرة كانا سيتحدثا فيها سويا، قالت: "كنت بصور المسلسل في لبنان، وكان هو وبنته في برنامج بالكويت، والبنت كلمتني عشان أدخل في مكالمة، لكني كنت في بلاتوه، ومحصلش نصيب".

وأردفت الفنانة نبيلة عبيد، أنها كانت تستشيره في كل أمور حياتها الشخصية وكان ينصحها بصدق: "كان حاجة عظيمة، ويديني رأيه المظبوط، ولو مش عاوز يعلق على حاجة كان بيحط عينه في الأرض، وكان يتكلم بصدق وحنان وأخ وزميل، وفي الشغل بيتعامل باحترام، وكان في كيميا بيننا، وعمره ما سمعته بيقول حاجة غلط".
 

إقرأ ايضا

الشقيقتان أحلام و أنعام الجريتلي

بعد وفاة شقيقتها.. تدهور الحالة الصحية للفنانة إنعام الجريتلي

يوسف شعبان

دلال عبد العزيز: شعرت بالانقباض عندما سألني يوسف شعبان هذا السؤال قبل وفاته بأيام

المذيع أحمد شبانة

شبانة يحقق أحلام الشباب بتوفير فرص عمل و الراتب بالدولار

أخبار متعلقة

يوسف شعبان

دلال عبد العزيز: شعرت بالانقباض عندما سألني يوسف شعبان هذا السؤال قبل وفاته بأيام

4879151_1611472818

فنانة شهيرة تنهار من البكاء على كلبتها:« عشيقة قلبي ماتت»

حورية فرغلى

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلى

يوسف شعبان

مخرج يفجر مفاجأة عن يوسف شعبان: هذا أغرب ما فعله معي في دولة "كوبا"

يوسف شعبان

ابنة الفنان يوسف شعبان تكشف آخر تطورات حالته الصحية

نجل شعبان عبد الرحيم

نجل شعبان عبد الرحيم باكيا : نفسي أعرف أبويا عامل إيه دلوقتي