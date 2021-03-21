وفاة فنان مغربي شهير بعد صراع مع المرض

توفي المخرج و
السيناريست و المنتج المغربي محمد إسماعيل عن عمر يناهز 70 عام ، بعد صراع مع
المرض.
وكان الفنان الراحل
قد خضع لعملية جراحية في القلب في شهر فبراير الماضي وكان ينتظر عملية أخري فور
تحسن حالته الصحية ، حسبما نشرت الصحافة المحلية .
في سياق متصل نعت
نقابة المسرحيين المغاربة ونجوم السينما والتليفزيون الفنان الراحل ، كما نعاه عدد
من الفنانين المغاربة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .
جدير بالذكر أن الفنان الراحل ولد في مدينة تطوان بشمال المغرب عام 1951 وتخرج في كلية
الحقوق قبل أن يلتحق بالعمل في التلفزيون عام 1974، و قدم العديد من الأفلام التلفزيونية
والسينمائية كان من أبرزها (أوشتام) و(وبعد) (وداعا أمهات) و(أولاد البلاد) و(إحباط)
و(لامورا.. الحب في زمن الحرب).