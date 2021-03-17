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مي العيدان تنشر صورة والد هند القحطاني..والجمهور مصدوم

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مي العيدان تنشر صورة والد هند القحطاني..والجمهور مصدوم

العيدان
مي العيدان
 
الأربعاء، 17-03-2021 11:16 ص محمد فضل

بعد أيام من وفاة والد مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة والد الأولى عبد الهادي القحطاني، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع "إنستجرام".
وعلّقت مي العيدان على الصورة بالقول: "اول صوره للمرحوم ابو هند القحطاني . . الله يرحمه و يعفر له ويسكنه فسيح جناته".
وكانت نعت هند القحطاني والدها بالقول: "إنا لله وإن إليه راجعون، إنتقل أبي الشيخ عبد الهادي القحطاني إلى رحمة الله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون"، وتوجهت له بالدعاء قائلة:" اللهم أكرم نُزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة ونقّه من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس".
وتسببت الصورة التي نشرتها "العيدان" في تعبير البعض عن صدمتهم نظرًا لكونه يبدو عليه شيخًا طيبًا ملتزمًا، في حين أن ابنته منذ أن غادرت السعودية وقد تخلت عن الحجاب وتنشر فيديوهات مثيرة لها ولبناتها بملابس شبه عارية، داعين لوالدها بالرحمة، ولها بالهداية.
 

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