رانيا يوسف تثير ضجة جديدة و تحديد جلسة لمحاكمتها

الجمعة، 15-01-2021
12:40 م
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة رانيا
يوسف ضجة جديدة علي مواقع التواصل
الاجتماعي بسبب تصريحاتها مجددا عن الزواج ، حيث
أكدت أنها لا تفكر في الزواج مرة أخري و إذا أحبت فلن تتزوج .
و أضافت خلال لقائها في برنامج "ليلة الخميس
المذاع على قناة mbc مصر: "لم أحقق نجاحات في زيجاتي السابقة والزواج فكرة ليست ناجحة إلا
فى حالة تقبل شخصين لعيوبهم قبل مميزاتهم، مؤكدة أنا مش هتجوز تانى أبدا ولو حبيت هكمل
قصة الحب بدون زواج لأن الزواج بالنسبة لي كان حياة أسرية وأبناء، وأنا عندي بنتين
خلاص، ومش محتاجة أبوظ أي قصة حب بالزواج مرة تانية ".
وأكدت أن ضغط الزواج يفسد أي قصة حب ، وقالت:"
ولو كان عندي اختيار إني متجوزش تاني مكنتش اتجوزت، ولكن مجتمعنا العربي هو اللي بيفرض
على المرأة الجواز علشان سمعتها.. و أنا بنصح الشباب بعدم الزواج قبل سن 30 لأنه بعد
الـ30 الفرد يكون ناضج ويكون على علم بقدرته على تحمل المسؤولية".
في سياق متصل حددت
محكمة جنح القاهرة جلسة 21 فبراير المقبل لمحاكمة رانيا
لارتكابها جريمة الفعل
العلني الفاضح و الإفساد و ازدراء الأديان ، وذلك علي خلفية بلاغ ضدها والذي تضمن
ظهورها بأحد اللقاءات التلفزيونية وحديثها عن إظهار مفاتنها .