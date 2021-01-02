رانيا يوسف تثيير صجة بتصريحات جريئة عن إبرازها لمفاتنها
رانيا يوسف
السبت، 02-01-202111:54 صمتابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة من جديد بسبب تصريحاتها عن إبرازها لمفاتنها
، حيث قالت " لما يبقي عندك حاجة حلوة تخبيها ولا تظهرها " .
و أضافت خلال لقائها مع الإعلامي ، نزار فرنسيس ، في برنامجه " مع
الفارس " بقناة الرشيد العراقية :" "أنا من رأيي
أنه لما يبقى عندي حاجة حلوة، أما بنعمة ربك فحدث"، حسبما نشرت "
سبوتنيك " .
وعن الفستان الأخير الذي ظهرت به في مهرجان القاهرة وأثار
ضجة ، أشارت إلى أن "مؤخرات كل الفنانات
تقريبا" برزن في الاحتفال، ولكن الملاحظة تمت بشكل أكبر عليها لأن "مؤخرتها
مميزة"، لافتة إلى أنها "تهزر" (تمزح) معه.
و عن منتقديها قالت : و أنا مالي اللي مش عاجبه ميتابعنيش " .