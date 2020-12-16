الأربعاء 16 ديسمبر 2020
توقيت مصر 19:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"مسكوا كل حتة في جسمها".. رانيا يوسف تطالب بإعدام هؤلاء

كورونا يضرب تركيا في مقتل ويصدم الجميع

أول تغريدة من "بن زايد" عن زيارته لـ"السيسي" اليوم

عرض سخي من تركيا لدولة عربية من أجل تحقيق هذا الأمر فقط

فنانة شهيرة ترد على متابعة أحرجتها: «كل اللي معاكي بيض»

الأنصاري: «كورونا لن يرحل وسيظل مع البشر»

«الحسناء ذات الوجه الملائكي» متورطة في جريمة قتل شنيعة

فيديو شقيق أمير قطر ووزير الرياضة السعودي يشعل الخليج

العثور علي "دولفين " جديد نافق في الغردقة

صدمة في الأهلي.. إصابة «موسيماني» وزوجته بكورونا

ADS
 

"مسكوا كل حتة في جسمها".. رانيا يوسف تطالب بإعدام هؤلاء

2-13
"مسكوا كل حتة في جسمها".. رانيا يوسف تطالب بإعدام هؤلاء
 
الأربعاء، 16-12-2020 07:41 م
طالبت الفنانة رانيا يوسف، بتشريع قوانين تتيح إعدام المتحرشين، مؤكدة مساندتها للفتاة التي اشتهرت بـ"بسنت ضحية ميت غمر" عقب التحرش بها.

وكانت بسنت ضحية تحرش ميت غمر (23 عامًا) كشفت أنها تعرضت للحادثة المؤسفة أثناء سيرها في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر مساء الخميس الماضي، موضحة "مسكوا كل حتة في جسمي".

بدورها قالت رانيا يوسف في تعليقها على الواقعة عبر "تويتر": "من جديد نستيقظ على ضحيه جديده من ضحايا الكلاب البشريه، تابعت قضيه بسنت فتاه ميت غمر الشجاعه التي قدمت بلاغ تتهم فيه سبع متحرشين بالتحرش بها اثناء تواجدها في إحدى طرق المواصلات".

وتابعت مطالبة بإعدام المتحرشين: "لابد من تعديل عقوبه المتحرشين والاغتصاب لتصل الي الاعدام لاننا نجد ان عدد كبير منهم يجد ان الأمر سهل ومباح بأن يتحرش او يغتصب امرأه اساند البنت المصريه بسنت في حقها الكامل باللجوء للقضاء في قضيتها وحمياتها من محامي الجناه وأفراد عائلتهم الذين هددوها حسب تصريحاتها".

وقالت الفتاة بسنت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "7 إتحرشوا بيا، عملوا عليا دائرة ومسكوا كل حتة في جسمي وماعرفتش أقاومهم وحد من الناس روحني وتاني يوم عملت المحضر أتشجعت لما الناس دعمتني والامن ساندني والنيابة شجعتني وأنا بشكرهم".


 

إقرأ ايضا

549

فنانة شهيرة ترد على متابعة أحرجتها: «كل اللي معاكي بيض»

Capture

«الحسناء ذات الوجه الملائكي» متورطة في جريمة قتل شنيعة

دولفين نافق

العثور علي "دولفين " جديد نافق في الغردقة

أخبار متعلقة

2020_10_17_0_13_11_224

هاني الناظر يهاجم رانيا يوسف ويحذر الفتيات من وصفة خطيرة

Capture

فيديو كارثي لفستان رانيا يوسف من الخلف في مهرجان القاهرة

رانيا يوسف

رانيا يوسف تظهر بفستان مكشوف الصدر