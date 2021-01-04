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حكم قضائي ضد محمد عدوية بتهمة التهرب الضريبي

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عدوية
 
الإثنين، 04-01-2021 04:24 م المصريون

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة الفنان محمد عدوية، بتغريمه مبلغ 343 ألفا و 429 جنيها، مقدار الضريبة المستحقة، لاتهامه بالتهرب من دفعه للضرائب العامة.
وأشارت اوراق  القضية رقم 296 لسنة 2020 ضرائب عامة، قيام الفنان محمد عدوية بالتهرب من دفع مبلغ 343 الفا و 429 جنيها للضرائب العامة، عن أعماله مع شركات "العالمية للدعاية والنشر والإعلان، و شركة ماما فيلم، و شركة برودكشن"، وقامت النيابة العامة بإحالة القضية لمحكمة جنح التهرب الضريبى، التى نظرت القضية وقررت حكمها السابق.
 

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