فنان شهير يعلن اعتزال التمثيل بشكل مفاجيء

السبت، 12-12-2020
09:40 ص
المصريون
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان
، عن اعتزال
الفنان
الشهير عبد
الله عباس التمثيل بشكل مفاجئ، دون توضيح الأسباب.
ونشرت "العيدان"، عبر حسابها على موقع التواصل
الاجتماعي "إنستجرام" صورة له وأرفقتها بالتعليق: "يعلن اعتزال
ه التمثيل
والاكتفاء فقط بالإخراج المسرحي".
وينتمي الفنان
عباس الى عائلة فنية إذ إن عمّه هو الفنان
جاسم عباس،
وجدّه الفنان
الراحل خليل إسماعيل، وناصر هو شقيقه الأصغر الذي شاركه في أغلب أعماله.
وبدأ مشواره الفني في العام 2003 من خلال “مسرح الطفل” حين شارك
في أول مسرحية له بعنوان ” بلاي ستيشن”، قبل أن يشارك في العديد من الأعمال المسرحية
والدرامية مع كبار الفنان
ين من أمثال حياة الفهد، أحمد الصالح، عبد الرحمن العقل، منصور
المنصور، هدى حسين، جاسم عباس وغيرهم.
أما العمل الأبرز الذي قدّم عبد الله عباس للجمهور فهو مسلسل “الجليب”
مع القديرة حياة الفهد، وبعدها رسخ انطلاقته القوية بمسلسل “سيدة البيت” أيضاً مع الفهد
التي كان لها الفضل بعد الله في دعمه وتعريف الجمهور به.