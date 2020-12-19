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وفاة الفنان عماد أبوعجرم بعد صارع مع المرض

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وفاة الفنان عماد أبوعجرم بعد صارع مع المرض

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ارشيفية
 
السبت، 19-12-2020 01:51 م المصريون

توفي الفنان التشكيلي اللبناني الشهير، عماد أبو عجرم الذي جعل من الفنون التشكيلية قضيّته الإنسانية للتعبير عن رأيه ودفاعه عن المظلومين، فتميّزت لوحاته بألوان الثورة، والأمل، ووجوه الفلاحين، والبسطاء، والمناضلين.
وحسب موقع الفن اللبناني، رحل أبو عجرم، المثقف، والفنان الوطني والعالمي، الذي جالت لوحاته قاعات العالم عارِضاً إبداعه، وانطباعاته، وألوان الأرض، والجبل، والبيوت، والطبيعة التي أحبّها، إضافةً إلى رسوماته ومنحوتاته عن فلسطين التي دافعَ عنها، وتشارك مع كبار الفنانين العرب والعالميين في تخليد قضيتها في متاحف العالم، حيث حصد العديد من الأوسمة والجوائز وميداليات التقدير.
وُلد عماد أبو عجرم عام 1947، في عائلةٍ وطنيةٍ متواضعة، حيث كانت له المساهمات الكبرى في تنظيم وإحياء المهرجانات والفعاليات الوطنية والعالمية. تفرّغ في ملاك الجامعة اللبنانية، وكان أستاذاً مميّزاً في أسلوبه، حيث تخرّج من مدرسته العديد من الفنانين الذي تأثروا بفنّه، ومسلكه، والتزامه.

 

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