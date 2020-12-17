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ابنة أحمد السقا تخطف الأنظار في أول ظهور لها

9999013465
أحمد السقا
 
الخميس، 17-12-2020 12:25 م المصريون

خطفت "نادية" ابنة الفنان أحمد السقا، الأنظار إليها في أول ظهور لها بعد تداول صورتها عبر صفحات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت نادية وهي تحتضن والدها من الخلف وهو جالس على كراسي، مرتدية نظارة وبدت البراءة على ملامحها.
وانتشرت  الصورة على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، ولاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، نادية ابنة أحمد السقا للمرة الأولى.
يُذكر أن الفنان أحمد السقا متزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، وأنجب منها ولدين وفتاة، هم حمزة وياسين ونادية، واتجهت زوجته للعمل في مجال تقديم البرامج عام 2019 من خلال برنامج its show time على قناة "cbc".


 

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