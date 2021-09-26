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تفاصيل مثيرة ترويها طليقة العريان عن شجار ابنها في لبنان

طليقة طارق العريان
طليقة طارق العريان
Native
الأحد، 26-09-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت هالة العتال طليقة المخرج طارق العريان، عن تفاصيل المشاجرة التي حدثت مع نجلها عمر العريان في لبنان والتي أصيب بها ودخل علي أثرها إلي المستشفي .
و قالت العتال علي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي:" الحمد لله رب العالمين على كرمك ولطفك، ألف حمد وشكر، رجوع ابني لمصر، وأحب أشكر مصر للطيران على تعاونها معنا وحرصها على سلامة ابني، ده أولا، أما بالنسبة لرفضي الرد على صحفيين، هو اهتمامي بعمر أولا، وسفري ليه بعد كام ساعة، وربنا يعلم بحالي ساعتها".
و أضافت: "ابني محترم من عيلة بتفهم في الأصول ومتربي على معاملة الناس كلها باحترام وخصوصا المرأة، يعني ابني مضربش حد على وشه، ابني كان مع خطيبته وصاحبتها وكل مشكلته أنه مرضيش يسلم على واحدة فتضايقت أوي وعملت المشكلة، وكان هو لوحده بس، وفجأة خناقة مع عشرة، للأسف أني بقول رجالة، وهو كان راجل بيدافع عن خطيبته، والبنات اللي معاهم لوحده مع عشرة بيتخانقوا معاه، وكان حيتقتل لولا ستر ربنا".
وأكدت : "حق ابني هيرجع إن شاء الله، وأنا واثقة في القضاء اللبناني، ومعلومة بيحاولوا يعتذروا وكلمو عمر وطارق كتير وعندي المكالمات، وعايزين يتصالحوا لأنهم عارفين أن مصيرهم السجن، وده استحالة طبعا لأن ابني عمل عمليات، مختتمة: "وحسبي الله ونعم الوكيل ف أي حد اتسبب في أذى لابني".
 

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