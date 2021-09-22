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بعد إعلانها وفاته.. فنانة شهيرة تعتذر للفنان سمير صبري

سمير صبري
سمير صبري
Native
الأربعاء، 22-09-2021 08:52 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الفنانة مديحة حمدي عن أسفها للأخبار الكاذبة التي نقلتها عن وفاة الفنان سمير صبري .
و قالت مديحة حمدي علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك":" أيها السادة المحترمون، أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تؤثر في الأرحام والزملاء".
و وجهت رسالة إلي الفنان سمير صبري قالت فيها :"لأخ والزميل الرائع الأستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد، وفعلاً هذا درس لي شخصياً أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلِّق"، مضيفة:"آسفة جداً جداً، أستاذ سمير صبري، دمت لنا ولجمهورك ومحبيك".
وكانت الفنانة مديحة حمدي وضعت نفسها في موقف محرج بعد إعلانها شائعة وفاة الفنان سمير صبري علي صفحتها الرسمية علي  " الفيسبوك " .
 

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