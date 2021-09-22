بعد إعلانها وفاته.. فنانة شهيرة تعتذر للفنان سمير صبري

الأربعاء، 22-09-2021
08:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الفنانة مديحة حمدي
عن أسفها للأخبار الكاذبة التي نقلتها عن وفاة
الفنان سمير صبري .
و قالت مديحة حمدي
علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي"
الفيسبوك
":" أيها السادة المحترمون، أرجوكم لا تشركونا معكم
في أخبار كاذبة تؤثر في الأرحام والزملاء".
و وجهت رسالة إلي الفنان سمير صبري قالت فيها :"لأخ
والزميل الرائع الأستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد،
وفعلاً هذا درس لي شخصياً أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلِّق"، مضيفة:"آسفة
جداً جداً، أستاذ سمير صبري، دمت لنا ولجمهورك ومحبيك".
وكانت الفنانة مديحة حمدي
وضعت نفسها في موقف محرج بعد إعلانها شائعة وفاة
الفنان سمير صبري علي صفحتها الرسمية علي " الفيسبوك
" .