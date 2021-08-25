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تصريحات لاذعة من شقيق ياسمين عبد العزيز للإعلامية ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب و وائل عبد العزيز
ياسمين الخطيب و وائل عبد العزيز
Native
الأربعاء، 25-08-2021 10:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجه الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تصريحات لاذعة للإعلامية ياسمين الخطيب وذلك بسبب منشورها الأخير والذي انتقدته فيه و عدد من النجوم ومطالبتها بسحب الهواتف المحمولة منهم.
وقال وائل في منشور له علي صفحته الرسمية علي " الفيسبوك ":" ياسمين مين وخطيب إيه أنا أول مرة اسمع عنها وكل اللي أعرفه بتلبس فساتين حمرا وكده لكن بتعمل إيه والله العظيم ولا أعرف، مضيفا بس معزورة زي ناس كتير عشان 99 % من أخبار السوشيال مفبركة ومش كلام مننا وبعدين اقعدي في حتة ناشفة مش ناقصاكي هيا الله يكرمك الواحد فيه إلى مكفيه، هو كل من هب ودب ولا إيه، عالم فشلة".
جدير بالذكر أن ياسمين الخطيب نشرت علي صفحتها الرسمية علي " الفيسبوك" قائلة:" متحدثة عن 3 شخصيات لم تفصح عن هوية 2 منهم، وقالت: "في ٣ شخصيات على السوشيال ميديا لازم نسحب منهم الموبايلز، مضيفة أخو النجمة الشهيرة اللي زايط في مرضها وكل يوم يقول تصريحين هبل.. ونجمة البرنس اللي عاملة صفحتها بلكونة للردح.. وأنا.. عشان السخونية مأثرة على نافوخي والفراغ قاتلني في الكارونتينا".
 

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