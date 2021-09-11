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رسالة مؤثرة من ياسمين عبد العزيز للجمهور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
Native
السبت، 11-09-2021 09:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة إلي جمهورها تطمئنهم فيها علي حالتها الصحية .
وقالت ياسمين في رسالةها علي صفحتها الرسمية علي الفيسبوك :" جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو.. رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا".
وأضافت:"كفاية إني اقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله".
و أنهت  رسالةها قائلة:"كلمة شكرًا قليله أوي عليكم وعلي حبكم أنا بحبكم جدًا، وحقيقي أنا عاجزة أني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".
 

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