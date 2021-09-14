" الموسيقيين " تكشف آخر تطورات تظلم حسن شاكوش

الثلاثاء، 14-09-2021
08:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية
، أحمد رمضان، أن النقابة سوف تجتمع
اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر للنظر في التظلم الذي تقدم به مطرب المهرجانات حسن شاكوش
بعد سحب تصريح الغناء منه و منعه من الغناء .
وأشار رمضان في تصريحات صحفية لـ "صدي البلد"، إلي أن شاكوش
قدم
تظلم علي القرار الصادر ضده بسحب تصريح الغناء منه ومنعه من الغناء علي خلفية
أزمته مع المطرب رضا البحراوي
و العازفين بالنقابة .
و أوضح رمضان أنه بعد انعقاد المجلس سيتم تشكيل لجنة للنظر في تظلم حسن
شاكوش
، وبعدها ستصدر اللجنة قرارها إما بتخفيف العقوبة أو الإبقاء عليها كما هي، لافتا
إلى أن قرار اللجنة لا يمكن تحديده إلا بعد الانعقاد.