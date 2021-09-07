بعد قرار إيقافه.. شاكوش يوجه رسالة غير متوقعة

الثلاثاء، 07-09-2021
09:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد مطرب المهرجانات
حسن شاكوش
أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين المطرب الشعبي رضا البحراوى وأنه أسف عن
ما حدث .
ونشر شاكوش مقطع فيديو علي صفحته الرسمية على موقع
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «لم اقصد إهانة الموسيقيين أو العازفين أو الطبالين،
وفرقتي تضم قامات كبيرة في العزف والطلبة أكبر مني سنا وأكد لهم كل تقدير نظرا لفرق
السن بيننا، وأي مطرب ليس له قيمة بدون الفرقة الموسيقية، الفرقة 80% من نجاح المطرب
وهي الستارة التي تنجحه، مضيفا عملت مع عدد كبير من الموسيقيين وأتعامل معهم بتواضع
بعيد عن التناكة والفخامة على الإطلاق، عمري ما أغلط في أي عازف أو طبال»، حسبما
نشرت " المصري اليوم " .
وأضاف : «هذا الخطأ هو
الأول لي في حياتي، تم التجاوز في حقي أنا ووالدتي، والأزمة تم تجاوزها وأنا ورضا وفرقته
حبايب و إخوات، عمري ما تطاولت على أي شخص من الفرق الموسيقية ولهم مني كل احترام وتقدير،
مؤكدا أنا لست شخص تنك، وأحافظ على رزقي، خوفا من ربنا، الموت أسرع من رمشة العين،
أمي وأبي أغلى ناس في حياتي بعد ربنا، وأنا وحياة أمي لم أقصد الإهانة بأي عازف أو
موسيقى، وقلت إذا كان الأب غير مسيطر في منزله يكون بلا حاكم لأولاده، وهو ما قصدته
من مقولة إن إذا كان رب البيت طبال بنته تطلع رقاصة، أنا آسف، المقولة غير مقصودة».
وأختم كلماته قائلًا:
«راضي بحكم ربنا وقرارات نقابة المهن الموسيقية
، آسف حقكم عليا متزعلوش، الكلام موجه
لكل الموسيقيين والفرق المصرية، وكل تأخيرة وفيها خيرة، أغني على الفراشة علشان مقعدتش
في البيت وهشتغل حتى لو هشيل طوب».