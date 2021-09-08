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تصريحات لاذعة من هاني شاكر لـ حسن شاكوش: مكنش ينفع يكون وسطنا

هاني شاكر وحسن شاكوش
هاني شاكر وحسن شاكوش
Native
الأربعاء، 08-09-2021 08:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجه الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية رسالة حادة غلي مطرب المهرجانات، حسن شاكوش .
وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى: "مكانش الحقيقة ينفع إنه يستمر في الوسط الفني وفي العمل الموسيقي، ويظل منضما للأسرة الموسيقية وهو أساء لزملائه عازفين الإيقاع وأساء للمهنة وأساء لنفسه أولا بهذا الشكل".
وأضاف :" عازفين الإيقاع إخواتنا وولادنا وأبهاتنا، الحقيقة ربوا وأحسنوا التربية، ومطلعين ناس على أعلى مستوى وولادهم دكاترة ومهندسين ومحامين، ومع الاحترام للأستاذ حسن شاكوش وتريقته على الرقاصات، وأفاجأ تاني يوم إنه بيرقص زيهم على المسرح، ولا عامل حساب لأي قرار، ولا أي جرم هو حاسس حتى بينه وبين نفسه باللي عمله ""، حسبما نشرت " مصراوي " .
و أكمل قائلا : "أنا لو مكانه، لو غلطت على المسرح، أو طلعت كلمة مني غلط وسابت أثر سيء عند الناس، والله ما هطلع من بيتنا لمدة شهر".
جدير بالذكر أن علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، كشف عن قرار تم اتخاذه من النقابة ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد التحقيق معه،
لافتا إلي إنه تم اتخاذ قرار ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى، مضيفا أن شاكوش لن يمارس الغناء مرة أخرى بعد سحب وإلغاء التصريح له، مؤكدا أنه ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية.
 

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