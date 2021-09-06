أول تعليق من شاكوش علي قرار منعه من الغناء

الإثنين، 06-09-2021
08:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد مطرب المهرجانات حسن شاكوش
، أنه راضي عن قرار نقابة المهن الموسيقية
أيا كان .
وأضاف شاكوش
في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" عبر
قناة "صدى البلد": "حصل سوء تفاهم بيني وبين رضا وعملنا مشكلة، والشتايم
اللي حصلت غصب عن الواحد، وأنا ورضا اترضينا وإحنا أخوات ومفيش أي حاجة وبحبه،
متابعا دي أول غلطة ليّا، أنا بسمع شتيمتي قدام عيني وباخد بعضي وبمشي، وجمهوري حطيني
في حتة تانية خالص، وأنا لازم أكون قد المسئولية دي، واللي حصل غصب عني واندفاع مني".
و أعلن علاء عامر،
المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية
، عن قرار تم اتخاذه من النقابة ضد مطرب
المهرجانات حسن شاكوش
، بعد التحقيق معه، قائلا إنه تم اتخاذ قرار ضد مطرب المهرجانات
حسن شاكوش
، بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى، و أن شاكوش
لن يمارس الغناء مرة
أخرى بعد سحب وإلغاء التصريح له، مؤكدا أنه ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية
.
جدير بالذكر أن نقابة الموسيقيين حققت مع "شاكوش
"
و"البحراوي
" أمس الأحد، بمقر النقابة بمنطقة وسط البلد، بشأن الخلافات التي
نشبت مؤخرا بينهما، وقيام كل منهما بمهاجمة الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.