استعمل في علاج ترامب.. الولايات المتحدة تعلن عن أول علاج لـ" كورونا "

ارشيفية

أعلنت إدارة الغذاء و الدواء الأمريكية عن موافقتها الطارئة لاستخدام علاج " كوفيد_ 19 " الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية " ريجينيرون " .

وكان هذا العقار قد استخدم لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند إصابته بـ " كورونا " .

و صرح ستيفن هان المسئول في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ " فرانس برس" :" السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسلة قد يتيح للمرضي تجنب دخول المستشفي و يخفف العبء عن نظام الرعاية الصحية لدينا ".

جدير بالذكر أن " ريجينيرون " المسمي " ريجن_ كوف_2" هو مزيج من 2 من الأجسام المضادة بعدما ثبت أنه يقلل من حالات " كوفيد_19 " التي تستلزم دخول المستشفي أو غرف الطوارئ .

