أعلنت إدارة الغذاء و الدواء الأمريكية عن موافقتها الطارئة لاستخدام علاج
" كوفيد_ 19 " الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية " ريجينيرون
" .
وكان هذا العقار قد استخدم لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند إصابته
بـ " كورونا " .
و صرح ستيفن هان المسئول في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ "
فرانس برس" :" السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسلة
قد يتيح للمرضي تجنب دخول المستشفي و يخفف العبء عن نظام الرعاية الصحية لدينا
".
جدير بالذكر أن " ريجينيرون " المسمي " ريجن_ كوف_2"
هو مزيج من 2 من الأجسام المضادة بعدما ثبت أنه يقلل من حالات " كوفيد_19
" التي تستلزم دخول المستشفي أو غرف الطوارئ .