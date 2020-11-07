دراسة تكشف مميزات غير متوقعة لفيروس " كورنا"

ارشيفية

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة روكفلر بمدينة نيويورك الأمريكية عن دليل يؤكد أن الأشخاص المتعافين من فروس " كورونا" يطورون دفاع سريع و أكثر فعالية في حال واجهوا الوباء مرة أخري .

و أشارت الدراسة إلي أن النظام المناعي لا يتذكر الفيروس فقط إنما يطور أيضا نوعية الأجسام المضادة بعد التعافي ، كما يجهز النظام المناعي الجسد من أجل إطلاق هجوم سريع وقوي ردا علي أي هجوم فيروسي جديد .

و جرت الدراسة علي 87 شخص مصاب بفيروس " كورونا" وقال الباحثون إن الأجسام المضادة تضاءلت لتنحسر بأكثر من الخمس عن مستوي الذروة خلال 6 أشهر و عند فحص الجهاز المناعي لأفرد العينة لاحظ الباحثون أنه بعد 6 أشهر من الإصابة تطورت الأجسام المضادة التي صنعتها الخلايا " البائية " لتصبح أكثر قوة مما سبق .