كشفت دراسة حديثة
أجراها علماء في جامعة روكفلر بمدينة نيويورك الأمريكية عن دليل يؤكد أن الأشخاص
المتعافين من فروس " كورونا" يطورون دفاع سريع و أكثر فعالية في حال واجهوا
الوباء مرة أخري .
و أشارت الدراسة إلي
أن النظام المناعي لا يتذكر الفيروس فقط إنما يطور أيضا نوعية الأجسام المضادة بعد
التعافي ، كما يجهز النظام المناعي الجسد من أجل إطلاق هجوم سريع وقوي ردا علي أي هجوم فيروسي جديد .
و جرت الدراسة علي 87
شخص مصاب بفيروس " كورونا" وقال الباحثون إن الأجسام المضادة تضاءلت
لتنحسر بأكثر من الخمس عن مستوي الذروة خلال 6 أشهر و عند فحص الجهاز المناعي
لأفرد العينة لاحظ الباحثون أنه بعد 6 أشهر من الإصابة تطورت الأجسام المضادة التي
صنعتها الخلايا " البائية " لتصبح أكثر قوة مما سبق .