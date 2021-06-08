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السياحة تضع اللمسات النهائية للعرض المتحفي الخاص بالبهو والدرج العظيم

وزير السياحة يتفقد المتحف الكبير
وزير السياحة يتفقد المتحف الكبير
Native
الثلاثاء، 08-06-2021 05:41 م أمينة عبد العال
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير بميدان الرماية لتفقد وضع اللمسات النهائية للعرض المتحفي الخاص بالبهو والدرج العظيم وقاعتي الملك توت عنخ آمون بالمتحف، رافقه خلالها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والاستشاري الهندسي للمشروع، والمقاول، وعدد من قيادات المتحف.
شملت الجولة تفقد الواجهات الخارجية والداخلية لمبنى المتحف والبهو والسلالم الجانبية، والدرج العظيم، وقاعات العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون، حيث تم الانتهاء بنسبة ١٠٠٪ من تثبيت القطع الأثرية بالبهو والدرج العظيم، وجاري الآن أعمال الترميم الدقيق لها. كما تم الانتهاء من تثبيت جميع فتارين عرض كنوز الملك الشاب والبالغ عددها ١٠٧ فاترينة قادمة من ألمانيا وايطاليا، في أماكن عرضها النهائي داخل القاعات الخاصة به، وعرض أكثر من ٦٥٪ من كنوز الملك الشاب داخل ٦٥ فاترينة منها، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
وفي نهاية الجولة أشاد الوزير بجميع العاملين بالمتحف لما يبذلوه من جهد للانتهاء من هذا الصرح العظيم في التوقيتات المحددة، مؤكدا على أن ما رآه اليوم من تصميم ومستوى العرض المتحفي بقاعة الملك توت عنخ آمون سوف يضاهي قاعات كبرى المتاحف العالمية بل سيجعلها من أجمل قاعات العرض في العالم.






 

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