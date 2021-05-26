"السياحة" تحتفل بيوم أفريقيا بجولة للسفراء الأفارقة بالمتحف القومي

الأربعاء، 26-05-2021
08:01 م
متابعات- أمينة عبد العال
تزامنا مع الاحتفالات بيوم أفريقيا نظمت وزارة الخارجية،
بالتنسيق مع وزارة السياحة
والآثار، جولة لسفراء الدول الأفريقية بالمتحف القومي للحضارة
بالفسطاط ، حيث مثل وزارة الخارجية في هذه الاحتفالية السفير حمدى سند لوزا نائب وزير
الخارجية للشئون الأفريقية، وذلك بمشاركة مساعدي وزير الخارجية المعنيين بالموضوعات
الأفريقية.
ألقى السفير حمدي سند لوزا كلمة بهذه المناسبة نيابةً عن
وزير الخارجية سامح شكري، أكد فيها على أهمية هذه المناسبة والجهود المصرية الدءوبة
لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وتوطيد أطر التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية والدور
المصري النشط في أروقة الإتحاد الأفريقي وآلياته، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ
تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على تعزيز كافة أوجه التعاون في الإطار
الثنائي وفى إطار الإتحاد الأفريقي، ومؤكداً على استمرار العمل لدفع هذه العلاقات بما
يحقق مصالح شعوب الدول الأفريقية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون "
نسخة منه.
كما ألقت نائبة وزير السياحة
والآثار لشئون السياحة
غادة
شلبى كلمة عبرت فيها عن أهمية هذه المناسبة وحرص وزارة الآثار على الاحتفال بها في
إطار عام الثقافة الأفريقية ٢٠٢١، وكذا السعي لزيادة أعداد السائحين من الدول الأفريقية
لما تتميز به مصر من تنوع سياحي وثقافي وحضاري وديني، حيث أن السياحة
أحد أهم معالم
العلاقات الثقافية بين مصر والدول الأفريقية، وفى هذا الصدد فقد وجه الدكتور خالد العناني
وزير السياحة
والآثار بمنح المواطنين الأفارقة تخفيض 50% على رسوم دخول المواقع الأثرية
والمتاحف المفتوحة لزيارة مصر على مدار اليوم.
من جانبه ألقى السفير الكاميروني وعميد السلك الدبلوماسي
بالقاهرة محمودو لابارنج كلمة نيابة عن السلك الدبلوماسي الأفريقي موجهاً التهنئة للمسئولين
المصريين وللدول الأفريقية بهذه المناسبة، ومشيداً بالقيادة السياسية المصرية التي
تعطي لأفريقيا أولوية خاصة وبالدور المصري في القارة الأفريقية والتجربة التنموية المصرية
الناجحة التي أصبحت نموذجاً يحتذي به في دول القارة الأفريقية، ومشيراً إلى أن سفراء
الدول الأفريقية يتابعون بإعجاب ما تشهده مصر من تطورات في كافة المجالات، وأن الجولة
داخل المتحف القومي للحضارة وبرنامج الاحتفال يجسد الاهتمام المصري بالقارة الأفريقية
وما يشهده الدور المصري من تفاعل مع قضايا القارة في إطار الإتحاد الأفريقي وفى سياق
العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية.
هذا وتأتي هذه الزيارة في إطار الاحتفالات بيوم أفريقيا الذي
يواكب الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية يوم ٢٥ مايو ١٩٦٣، وقد
تضمنت الاحتفالات بيوم أفريقيا هذا العام بجانب زيارة السفراء الأفارقة للمتحف القومي
للحضارة إضاءة مبنى وزارة الخارجية بكلمة Africa.